Reino Unido proíbe propaganda do sabonete Sanex por 'estereótipo racial'

O órgão regulador britânico de publicidade proibiu, nesta quarta-feira (20), um anúncio do sabonete líquido Sanex, de propriedade do grupo americano Colgate-Palmolive, por sugerir que a pele negra é "problemática" e a pele branca é "superior".

A Autoridade de Normas Publicitárias (ASA, na sigla em inglês) afirmou que atuou após receber duas denúncias alegando que o anúncio televisivo perpetuava estereótipos negativos sobre pessoas de pele mais escura.

O anúncio, exibido em junho, apresentava duas modelos negras com "pele seca e com coceira, o que é apresentado como problemático", enquanto uma modelo branca aparecia com a pele macia.