Reino Unido sanciona redes de criptomoedas que ajudam Rússia a evadir sanções

O Reino Unido anunciou sanções, nesta quarta-feira (20), contra oito pessoas e entidades que ajudam a Rússia a evadir as sanções ocidentais utilizando redes financeiras e de criptomoedas com sede no Quirguistão.

Entre os alvos do Ministério de Relações Exteriores britânico estão as plataformas de câmbio Grinex e Meer, nas quais se negocia uma 'stablecoin' (moeda digital com valor supostamente estável), respaldada pelo rublo, chamada A7A5.

Essa criptomoeda foi lançada em fevereiro para fornecer um canal de pagamento alternativo às empresas e indivíduos russos que negociam com o exterior.