Rússia afirma que tomou o controle de três localidades no leste da Ucrânia

O Exército russo afirmou nesta quarta-feira (20) que tomou o controle de três localidades no leste da Ucrânia, reivindicando mais avanços territoriais, apesar dos esforços de paz liderados pelos Estados Unidos e da intensa atividade diplomática para tentar acabar com o conflito.

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou no Telegram que suas tropas seguem "avançando profundamente nas defesas inimigas" na região de Donetsk, com a tomada das localidades de Sukhetske e Pankivka.

As localidades ficam próximas de um setor da frente de batalha no qual o Exército russo rompeu as defesas ucranianas na semana passada, entre o centro logístico de Pokrovsk e Kostiantinivka.