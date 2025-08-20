Shnaider avança às quartas de final do WTA 500 de Monterrey; Bia Haddad é eliminada

A russa Diana Shnaider avançou para as quartas de final do torneio WTA 500 de Monterrey nesta quarta-feira (20) com uma vitória na estreia sobre sua compatriota Kamilla Rakhimova, enquanto a brasileira Beatriz Haddad Maia foi eliminada pela tcheca Marie Bouzkova.

Shnaider, 22ª colocada no ranking mundial e terceira cabeça de chave, derrotou Rakhimova, 68ª colocada no ranking da WTA, por 7-6 (7/3), 6-1 em uma hora e 47 minutos.

Por sua vez, Bouzkova (53ª) vence Bia Haddad (20ª), quarta cabeça de chave, por 6-3 e 6-4 em uma hora e 59 minutos.