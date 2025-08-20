Sob pressão de Trump, Texas aprova novo mapa eleitoral do estado

A proposta de redistribuição de distritos foi aprovada com 88 votos a favor e 52 contra. Agora deve ser submetida ao Senado do Texas, que conta com maioria republicana, antes de ser promulgada pelo governador republicano Greg Abbott.

Os democratas, que são minoria na legislatura do Texas, fizeram todo o possível para se opor. Desde o início de agosto, mais de 50 representantes deixaram o estado, paralisando o trabalho legislativo por falta de quórum e gerando manchetes ao tentar chamar a atenção para a incomum tentativa de redistribuição de distritos.

Mas seu retorno ao Texas, anunciado na segunda-feira, abriu caminho para a adoção do novo mapa eleitoral, embora os democratas tenham advertido que "a luta continua".

Em resposta à iniciativa dos republicanos texanos, a Califórnia, governada pelo democrata Gavin Newsom, anunciou sua intenção de redesenhar o mapa eleitoral do estado mais populoso do país. O governador e os legisladores californianos apresentaram na segunda-feira um projeto de lei para organizar um referendo com esse objetivo.

Se os eleitores da Califórnia aprovarem essa iniciativa em 4 de novembro, a legislatura local, onde os democratas têm maioria, poderá criar um novo mapa que deverá lhes conceder cinco cadeiras adicionais no Congresso dos Estados Unidos, assim como no Texas.

"A Califórnia e os californianos têm sido o alvo preferido da administração Trump, e não ficaremos de braços cruzados enquanto ele ordena ao Texas e a outros estados manipular as próximas eleições", declarou Newsom na segunda-feira.