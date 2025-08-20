Tatuagens faciais hindus, uma tradição que se perde nas cidades do Paquistão

Pooja, de seis anos, faz uma careta quando os pontos começam a formar círculos e triângulos em sua testa e queixo. Sua irmã mais velha, Champa, de sete anos, fica impaciente: "Eu também estou pronta!".

A cena, antes comum, tornou-se cada vez mais rara nos últimos anos, à medida que mais famílias hindus ? que representam apenas 2% dos 255 milhões de habitantes da República Islâmica do Paquistão ? se mudam para a cidade.

- "A última geração" -

"Essas tatuagens nos tornam identificáveis na multidão", explica Durga Prem, uma estudante de Engenharia da Computação, de 20 anos, de Badin, cidade na província de Sindh, no sul do país, onde se concentra a minoria hindu.

"Nossa geração não gosta mais delas. Na era das redes sociais, as jovens evitam fazer tatuagens no rosto porque acreditam que esses desenhos as tornariam diferentes e pouco atraentes", explica à AFP.

Sua irmã, Mumta, também se recusou a fazer os pontos que adornam os rostos de sua mãe e duas avós. Mas "se tivéssemos ficado na aldeia, certamente teríamos essas tatuagens no rosto ou nos braços", afirma.