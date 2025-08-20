Trump pede renúncia de diretora do Fed

O diretor da FHFA pediu ao Departamento de Justiça que inicie uma investigação sobre Lisa, segundo o documento reproduzido pela agência de notícias. "Lisa Cook deve renunciar imediatamente!" publicou o presidente americano, que compartilhou o artigo da Bloomberg.

Lisa negou a acusação e afirmou que o empréstimo foi concedido antes da sua incorporação ao Fed. "Não pretendo me deixar intimidar para que eu renuncie ao meu cargo", disse à AFP.

A diretora é a primeira mulher negra a integrar o conselho do banco central americano. Ela assumiu o cargo em maio de 2022 e seu mandato termina em 2038. Antes, fez parte do Conselho de Assessores Econômicos do ex-presidente democrata Barack Obama.

A demissão de Lisa permitiria a Trump reforçar seu controle sobre o Fed ao dispor de duas vagas a serem renovadas e assim acelerar a redução das taxas para apoiar suas medidas, como impor tarifas e redução de impostos para os mais ricos.

Os responsáveis pela política monetária do Fed têm sido cautelosos com as reduções da taxa de juros, enquanto monitoram os efeitos das tarifas impostas por Trump que afetam os parceiros comerciais.

Trump não esconde a insatisfação e chamou publicamente o presidente do Fed, Jerome Powell, de "idiota" e "imbecil" nos últimos meses.