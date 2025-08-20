Trump pede renúncia de influente diretora do Fed

O diretor da FHFA pediu ao Departamento de Justiça que inicie uma investigação sobre Cook, segundo o documento reproduzido pela agência de notícias.

"Lisa Cook deve renunciar imediatamente!" escreveu o presidente americano, compartilhando o artigo da Bloomberg.

Uma renúncia de Cook permitiria a Trump reforçar seu controle sobre o Fed ao dispor de duas vagas a serem renovadas e assim acelerar a redução das taxas para apoiar suas medidas, como impor tarifas e redução de impostos para os mais ricos.

Os responsáveis pela política monetária do Fed têm sido cautelosos com as reduções da taxa de juros, enquanto monitoram os efeitos das tarifas impostas por Trump que afetam os parceiros comerciais.

Trump não esconde a insatisfação e chamou publicamente o presidente do Fed, Jerome Powell, de "idiota" e "imbecil" nos últimos meses.

Cortes dos juros barateiam os créditos, impulsionando o consumo e o investimento.