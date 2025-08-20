Turismo e atividades científicas deixam pegada poluente na Antártida, diz estudo

"O aumento da presença humana na Antártida gera preocupações sobre os poluentes derivados da queima de combustíveis fósseis em embarcações, veículos, aviões (...) que incluem partículas que contêm elementos como cromo, níquel, cobre, zinco e chumbo", indica a pesquisa.

Consultado pela AFP, Raúl Cordero, cientista da Universidade de Groningen e coautor do estudo "Vestígios de metais pesados na neve antártica provenientes da pesquisa e do turismo", assegura que como consequência há um derretimento mais rápido da neve.

"A neve está derretendo mais rápido na Antártida devido à presença de partículas poluentes em áreas frequentadas por turistas", explicou o cientista em uma entrevista telefônica à AFP de Santiago.

De acordo com o especialista, um único turista "pode contribuir para acelerar o derretimento de cerca de 100 toneladas de neve".

Uma equipe de pesquisadores de países como Chile, Alemanha e Países Baixos percorreu durante quatro anos cerca de 2 mil quilômetros na Antártida medindo a presença desses materiais.

Os metais também aumentaram devido às expedições científicas, cujas estadias mais prolongadas podem impactar até 10 vezes mais que a de um turista, afirma Cordero.