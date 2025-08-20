Ventos fortes complicam combate aos incêndios na Espanha

Os ventos fortes dificultaram, nesta quarta-feira (20), os trabalhos para conter os incêndios florestais na Espanha, que já devastaram uma extensão recorde de terras, apesar das temperaturas mais baixas, segundo informaram as autoridades.

Os bombeiros, apoiados por militares, aviões-cisterna e helicópteros espanhóis e europeus, lutavam contra 21 focos no oeste do país classificados como de "nível operacional dois", o que significa uma ameaça direta para as comunidades próximas, segundo informou Virginia Barcones, diretora-geral de Proteção Civil.

"As temperaturas foram mais baixas, mas as rajadas de vento continuaram complicando os trabalhos de extinção e, adicionalmente, essa escassez de chuvas" complica as coisas, declarou Barcones em uma coletiva de imprensa.