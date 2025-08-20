Wall Street fecha em baixa

Wall Street fechou em queda nesta quarta-feira (20), à espera da reunião de líderes de bancos centrais de todo o mundo em Jackson Hole, e enquanto investidores continuavam abandonando os papéis do setor de tecnologia.

O índice Dow Jones terminou o dia estável (+0,04%), o tecnológico Nasdaq recuou 0,67%, e o índice amplo S&P 500 cedeu 0,24%.

"O sentimento de aversão ao risco dominou hoje Wall Street, com os 'Sete Magníficos' (apelido dado aos gigantes da tecnologia) puxando para baixo os índices de ações", indicou José Torres, da Interactive Brokers.