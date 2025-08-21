Ação do narcotráfico derruba helicóptero e mata 6 policiais na Colômbia

Seis policiais morreram e sete ficaram feridos nesta quinta-feira (21) em confrontos e um ataque com drone do maior grupo do narcotráfico da Colômbia, que derrubou um helicóptero, informaram as autoridades.

O ataque ocorreu no departamento de Antioquia (noroeste), durante uma operação para erradicar cultivos de plantas para produção de entorpecentes em meio à pior crise de violência vivida no país desde a assinatura do acordo de paz com a guerrilha das Farc, em 2016.

Um funcionário da Polícia explicou à AFP que os atacantes "cercaram" um grupo de erradicadores de folha de coca, ingrediente básico da cocaína, e atacaram com um drone um helicópteros das forças de ordem, que caiu.