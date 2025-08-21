Adidas pede desculpas publicamente a artesãos mexicanos por apropriação

"Entendemos que esta situação pode ter causado desconforto, por isso oferecemos um pedido de desculpas públicas", acrescentou.

A representante se comprometeu que, de agora em diante, a Adidas buscará "a orientação e a colaboração" desta comunidade, que se sustenta principalmente com seus artesanatos.

O modelo que desencadeou as acusações de apropriação cultural foi concebido pelo designer americano de raízes mexicanas Willy Chavarria, que já havia pedido desculpas.

Ainda neste ano, Chavarria também gerou polêmica no final de junho pelo seu desfile na Semana de Moda de Paris, onde fez vários homens tatuados, vestidos com camisetas e bermudas brancas, ajoelharem-se em uma aparente crítica à prisão de membros de gangues em El Salvador.

Os huaraches consistem em tiras de couro cuidadosamente trançadas. A versão da Adidas é muito parecida, exceto pela sola grossa.

Os artesãos de Oaxaca produzem até três pares diariamente, com um preço individual de cerca de 20 dólares (R$ 110).