Autópsia descarta 'intervenção de terceiro' na morte de francês transmitida ao vivo

A morte de um francês durante uma transmissão ao vivo não foi causada por traumatismo e não teve relação com intervenção de terceiros, segundo a autópsia, informou, nesta quinta-feira (21), o procurador de Nice, no sul da França.

Raphael Graven, conhecido na internet como "Jean Pormanove" ou "JP", morreu na segunda-feira (18) durante uma transmissão ao vivo, na qual parecia estar sendo aparentemente maltratado por dois colegas.

Segundo os internautas, as imagens mostravam o jovem deitado sob um lençol enquanto outro homem lhe lançava uma garrafa de plástico.