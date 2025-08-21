Brigas entre torcedores no jogo Independiente-U de Chile terminam com 10 feridos e 90 detidos

Dez pessoas ficaram feridas e 90 foram detidas após uma batalha campal na noite de quarta-feira (20) entre torcedores do Independiente de Avellaneda e da Universidad de Chile durante o jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Torcedores dos dois times protagonizaram cenas violentas nas arquibancadas do Estádio Libertadores da América, casa do time argentino no sul de Buenos Aires, incluindo a imagem do que parece ser um chileno que pula da arquibancada após ser encurralado por torcedores adversários.

A partida, que estava 1-1, foi temporariamente suspensa aos três minutos do segundo tempo e depois cancelada pela Conmebol. A entidade informou que o resultado final e as possíveis sanções contra as equipes serão determinadas pela comissão disciplinar. No jogo de ida, os chilenos venceram por 1-0.