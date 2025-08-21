Britânica que ostenta recorde de pessoa mais velha do mundo completa 116 anos

Após a morte de Inah Canabarro Lucas, a freira brasileira de 116 anos, Caterham, que viveu mais que o marido e as duas filhas, tornou-se a pessoa mais velha do mundo, de acordo com o Grupo de Pesquisa Gerontológica (GRG), sediado nos Estados Unidos, e o banco de dados LongeviQuest.

"Ethel e sua família são muito gratos por todas as mensagens gentis e pelo interesse demonstrado em sua comemoração de 116 anos este ano", disse um porta-voz da casa de repouso onde ela reside.

"Ela decidiu novamente não dar entrevistas, preferindo passar o dia tranquilamente com a família para poder aproveitá-lo em seu próprio ritmo. O rei pode ser sua única concessão", acrescentou.

No ano passado, Caterham recebeu um cartão de felicitações do rei Charles III em seu 115º aniversário.

O título de pessoa mais velha da história pertence à francesa Jeanne Calment, que viveu até os 122 anos e 164 dias, segundo o Guinness Book.

