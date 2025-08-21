Câmara aprova lei para que redes sociais protejam menores

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (20) um projeto de lei que amplia as obrigações das plataformas digitais para proteger os menores de idade nas redes sociais, em meio a um escândalo de suposta exploração sexual infantil envolvendo o influenciador digital Hytalo Santos.

O texto obriga as empresas a fazer verificações de idade mais rigorosas e a vincular as contas de menores de 16 anos às dos seus pais, entre outras disposições.

A regulamentação das redes sociais é um tema particularmente espinhoso no país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta semana que "nossa sociedade estará sob constante ameaça sem a regulação das Big Techs". Já a oposição acusa o governo e a Justiça de quererem censurar as plataformas.