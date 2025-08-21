Conmebol afirma que 'atuará com a maior firmeza' após violência na argentina

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) afirmou nesta quinta-feira (21) que "atuará com a maior firmeza" para punir os responsáveis pela briga entre torcedores de Independiente e Universidad de Chile durante jogo da Copa Sul-Americana na Argentina.

Na noite de quarta-feira, a partida de volta das oitavas de final, que era disputada no Estádio Libertadores de América, no sul de Buenos Aires, foi cancelada depois dos confrontos violentos entre torcedores que terminaram com mais de 100 detidos, a maioria chilenos, e quase 20 feridos, segundo as autoridades.

"No contexto da suspensão e posterior cancelamento do jogo, a Conmebol está coletando dados e processando informações, as quais estão sendo enviadas à Unidade Disciplinar para a aplicação das punições cabíveis", informou a confederação.