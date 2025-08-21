Conmebol decidirá punições por violência na Argentina só depois de receber todos os relatórios

O jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana entre Independiente e Universidad de Chile foi cancelado no início do segundo tempo após uma batalha campal nas arquibancadas do Estádio Libertadores de América, em Avellaneda, ao sul de Buenos Aires.

A partida foi interrompida quando os times empatavam em 1 a 1, resultado que classificava o time chileno, que havia vencido na ida por 1 a 0, para enfrentar o Alianza Lima nas quartas de final.

Mas tanto a 'La U' quanto o Independiente correm o risco de serem punidos pelos atos de violência, que deixaram 19 feridos e pelos quais mais de 100 pessoas foram detidas, segundo as autoridades.

A Conmebol antecipou em comunicado divulgado nesta quinta-feira que atuará "com a maior firmeza" na imposição de punições, "conforme o regulamento do Comitê Disciplinar".

Entre as medidas mais severas, o regulamento da Confederação prevê multas de até US$ 400 mil (cerca de R$ 2 milhões na cotação atual) e a desclassificações das competições em andamento e futuras para qualquer clube apontado como responsável pela impossibilidade da realização de jogos por causas externas, como violência nas arquibancadas.

A resolução rápida do caso é crucial para a Copa Sul-Americana, cujas quartas de final estão programadas para a semana do dia 15 de setembro.