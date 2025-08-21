Espanha investiga se houve falhas de prevenção em municípios afetados por incêndios

O Ministério Público do Meio Ambiente espanhol determinou a abertura de uma investigação para apurar se os municípios afetados por incêndios devastadores neste verão adotaram planos de prevenção, indica um documento consultado nesta quinta-feira (21) pela AFP.

A Espanha possui um sistema descentralizado no qual os governos regionais lideram as respostas diante das catástrofes, mas o governo central pode intervir se houver uma emergência grave.

A nível local, em Castilla y León, Galícia ou Extremadura, que sofreram os piores incêndios desde o início de agosto, habitantes criticam a falta de prevenção e organização deficiente dos serviços de emergência.