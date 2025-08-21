Europa deve assumir 'maior parte do fardo' da segurança da Ucrânia, diz Vance

"Os europeus terão de assumir a maior parte do fardo. É o continente deles. É a segurança deles, e o presidente (Donald Trump) foi muito claro: eles terão que dar um passo à frente."

Vance também disse que, embora Washington ajudasse a pôr fim ao conflito, as nações europeias deveriam liderar os acordos de segurança. Ele não deu detalhes específicos.

"Os Estados Unidos estão abertos para ter a conversa, mas não faremos compromissos até descobrirmos o que será necessário para deter a guerra em primeiro lugar", afirmou.

Donald Trump reuniu-se com seu homólogo russo, Vladimir Putin, no Alasca na sexta-feira passada.

Na segunda-feira, ele recebeu em Washington o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, junto com líderes europeus.

Embora Trump tenha dito que Putin havia concordado em se encontrar com Zelensky e aceitar algumas garantias de segurança ocidentais para a Ucrânia, essas promessas foram recebidas com extrema cautela por Kiev e seus aliados europeus, e muitos detalhes permanecem vagos.