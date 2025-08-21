Exército do Níger afirma ter matado líder do Boko Haram

A insurgência do Boko Haram contra o governo da Nigéria para estabelecer um califado islamista no nordeste do país africano começou em 2009 e já deixou cerca de 40 mil pessoas mortas e forçou mais de dois milhões a fugir de suas casas.

O conflituoso combate se espalhou além das fronteiras da Nigéria. Seu vizinho Níger sofreu os primeiros ataques do grupo jihadista em Bosso, às margens do lago, em 2015.

O Exército nigerino declarou que Bakura foi atacado por um avião de combate na madrugada de 15 de agosto e o classificou como um "líder temido" do grupo.

"Muito cedo na manhã de 15 de agosto, um avião de combate da força aérea lançou três ataques seletivos e sucessivos contra as posições que Bakura ocupava em Shilawa", acrescentou.

O dirigente tinha cerca de 40 anos e era natural da Nigéria, segundo as forças militares do Níger.

Ele se juntou ao Boko Haram há mais de 13 anos e assumiu a liderança do grupo após a morte de Shekau durante as lutas internas jihadistas em maio de 2021.