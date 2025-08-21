Extinction Rebellion e Greta Thunberg bloqueiam avenida e banco na Noruega

Greta Thunberg e mais de 100 ativistas climáticos bloquearam a principal avenida de Oslo e uma agência bancária nesta quinta-feira (21) para exigir que a Noruega feche sua indústria petrolífera, disseram a polícia e os organizadores.

A ação ocorreu logo após o protesto de 36 horas do grupo, que bloqueou a maior refinaria de petróleo da Noruega, na costa sudoeste.

"Há mais de 100 ativistas em frente à sede do banco DNB, na avenida Karl Johan", disse o chefe de operações da polícia de Oslo, Anders Aas.