'Foi um verdadeiro linchamento': torcedores da La U voltam ao Chile após caos na Argentina

As imagens de um torcedor que se jogou do andar de cima das tribunas ao ser encurralado viralizaram nas redes sociais. Ele se salvou porque um telhado amorteceu sua queda.

Tomás González não culpa somente as torcidas organizadas. Os policiais "nos deixaram abandonados. Na verdade, eles mesmos abriram as portas para que a torcida do Independiente entrasse pelo túnel para vir nos bater".

Em seu retorno a Santiago nesta quinta-feira, Tomás, de 30 anos, afirmou que os chilenos que conseguiram deixar o estádio, àquela altura um verdadeiro campo de batalha, foram agredidos pela polícia: "As pessoas que já estavam ensanguentadas foram perseguidas pela polícia e detidas".

"Foi algo desesperador e terrível", ressaltou.

O saldo de um dos confrontos de torcida mais violentos dos últimos tempos: 19 feridos, três em estado grave, e mais de 100 detidos, segundo as autoridades.

- "À deriva" -

Ignacio Leighton, um torcedor de 35 anos que retornou no mesmo voo de Tomás, também culpa a polícia pelo ocorrido.