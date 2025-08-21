Google vai fornecer ferramentas do Gemini ao governo dos EUA

As ferramentas de IA fornecidas incluem a criação de vídeos, imagens ou ideias, assim como "agentes" digitais capazes de realizar tarefas complexas de forma independente.

As agências americanas pagarão menos de US$ 1 (R$ 5,48) pelas ferramentas de IA, com base em um acordo anterior que oferecia ao governo o software Google Workspace com um desconto significativo, segundo a GSA.

O acordo é fechado semanas após a americana OpenAI, concorrente do Google, anunciar que permitirá que o governo use por um ano uma versão do ChatGPT desenhada para empresas ao custo de US$ 1.

"Ao dar aos funcionários do governo acesso a ferramentas de IA poderosas e seguras, podemos ajudá-los a resolver problemas para mais pessoas, e de forma mais rápida", manifestou a OpenAI ao anunciar a aliança, no começo do mês.

A notícia saiu juntamente com a informação de que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos concedeu à OpenAI um contrato de US$ 200 milhões (R$ 1,1 bilhão) para implementar a IA generativa no Exército. A empresa deve mostrar como a IA de vanguarda pode melhorar as operações administrativas, como a forma de os membros do serviço receberem atendimento médico. Também tem aplicações de defesa cibernética, informou a start-up.

