Grupo de 27 países pressiona Israel por acesso da imprensa estrangeira a Gaza

Um grupo de 27 países, entre eles França, Reino Unido, Alemanha e Chile, único representante do continente americano, pediu nesta quinta-feira (21) a Israel que autorize "o acesso imediato e independente dos meios estrangeiros" a Gaza, em um comunicado conjunto.

"Os jornalistas e os profissionais da imprensa desempenham um papel essencial para lançar luz sobre a realidade devastadora da guerra", afirmaram esses países, membros de uma coalizão pela liberdade de imprensa, em um texto no qual também pedem "proteção aos jornalistas que trabalham em Gaza".

O texto foi assinado por Austrália, Áustria, Bélgica, Chile, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Islândia, Irlanda, Itália, Japão, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Nova Zelândia, Noruega, Portugal, Serra Leoa, Eslováquia, Eslovênia, Suécia, Suíça, Países Baixos, Reino Unido e Ucrânia.