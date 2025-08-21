Homem é preso no sul da França acusado de homicídio na Espanha em 2024

"A investigação realizada pela Guarda Civil permitiu determinar que o crime foi cometido por um homem francês que morava em Torreblanca", na mesma província, diz um comunicado da Guarda Civil espanhola divulgado nesta quinta-feira.

"O autor fugiu para França após cometer os crimes, onde permaneceu até sua prisão", acrescentou o comunicado.

O suspeito, de nacionalidade francesa, foi preso "por causa de uma ordem europeia de prisão", disse o Ministério Público de Perpignan, pelas autoridades francesas em colaboração com a Guarda Civil espanhola.

"O contexto e a motivação do assassinato, de uma violência extrema, que o juiz espanhol investiga - assim como os vínculos entre o autor e a vítima -, seguem sendo desconhecidos até agora", detalhou o MP de Perpignan, consultado pela AFP.

O homem, que trabalhava na França como entregador, se apresentou na manhã desta quinta-feira ao procurador-geral do tribunal de apelação de Montpellier (sul da França) antes de ser entregue às autoridades judiciais espanholas, acrescentou o Ministério Público.

