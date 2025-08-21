Incêndios na UE queimaram mais de um milhão de hectares em 2025, um recorde

Os incêndios já devastaram este ano mais de um milhão de hectares (10.000 km2) na União Europeia, um recorde desde que começaram as estatísticas, em 2006, enquanto ainda há vários focos ativos, especialmente em Portugal e Espanha.

Ao meio-dia desta quinta-feira (21), o balanço alcançou precisamente 1.015.731 hectares queimados, uma superfície equivalente a um terço de toda a Bélgica, superando em menos de oito meses de 2025 o recorde anterior de 988.524 hectares em todo o ano de 2017.

Além deste panorama geral, calculado pela AFP a partir de dados do Sistema Europeu de Informação sobre os Incêndios Florestais (EFFIS), quatro países da União Europeia (Espanha, Chipre, Alemanha e Eslováquia) também bateram seu recorde anual, segundo os dados disponíveis dos últimos 20 anos.