Inflação no Japão atinge 3,1% em julho e arroz continua em alta

A inflação no Japão desacelerou em julho para 3,1% interanual, embora o preço do arroz, crucial na dieta do país, tenha disparado 90,7%, de acordo com dados oficiais publicados na sexta-feira (21).

Este índice de preços divulgado pelo Ministério do Interior melhora o registrado em junho (3,3%), mas continua acima da meta de 2% do Banco do Japão.

O número, que exclui os preços voláteis de alimentos frescos, também foi ligeiramente superior às expectativas do mercado (3,0%).