Libertação dos irmãos Menéndez é analisada em comissão judicial da Califórnia

A liberdade condicional dos irmãos, que alegaram abusos sexuais de seu pai como justificativa para o assassinato, é solicitada por sua família e apoiada por celebridades como Kim Kardashian.

Após mais de três décadas presos e condenados à prisão perpétua sem possibilidade de redução de pena, conquistaram uma importante vitória judicial em maio, quando a Justiça americana aliviou os termos de sua sentença.

Isto lhes dá direito à liberdade condicional, sobre a qual decidirá uma comissão do Departamento de Serviços de Correções e Reabilitação da Califórnia.

Os irmãos devem demonstrar que estão arrependidos e que não representam perigo para a sociedade.

Composta por dois ou três membros, a comissão ouvirá ambos por videoconferência de sua prisão em San Diego.

Erik, de 54 anos, comparecerá nesta quinta-feira, enquanto o caso de Lyle, 57, será examinado na sexta-feira.