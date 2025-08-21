Liverpool perde Frimpong por lesão até a data Fifa

O lateral-direito holandês Jeremie Frimpong, uma das contratações do Liverpool na última janela de transferências, vai desfalcar a equipe pelo menos até o "final" da data Fifa de setembro devido a uma lesão muscular na coxa, anunciou o técnico Arne Slot nesta quinta-feira (21).

Frimpong, de 24 anos, foi substituído no segundo tempo na vitória dos 'Reds' sobre o Bournemouth por 4 a 2 na última sexta-feira, na abertura do Campeonato Inglês.

"O departamento médico tinha razão sobre Jeremie quando me disseram que eu deveria tirá-lo de campo, porque ele ficará fora até o final da data Fifa", por volta do dia 10 de setembro, declarou Slot em entrevista coletiva.