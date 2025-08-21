Maduro convoca alistamento no fim de semana para enfrentar "ameaças" dos EUA

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou nesta quinta-feira (21) a milícia, os reservistas e "todo o povo" para um alistamento no fim de semana a fim de enfrentar as "ameaças" dos Estados Unidos.

A convocação ocorre depois de a Casa Branca ter aumentado para 50 milhões de dólares (R$ 274 milhões) a recompensa por informações que levem à captura de Maduro e de ter lançado uma operação antinarcóticos com militares no Caribe.

"Considerei necessário e oportuno que no sábado e no domingo tenhamos esta grande jornada de alistamento (...) para dizer ao imperialismo: Basta de tuas ameaças! A Venezuela te rejeita, a Venezuela quer paz!", disse Maduro durante um ato de condecorações de milicianos.