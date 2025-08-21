Manchester City empresta meia Claudio Echeverri ao Bayer Leverkusen

O meia argentino Claudio Echeverri, do Manchester City, jogará por empréstimo no Bayer Leverkusen, anunciou o clube alemão nesta quinta-feira (21).

"Echeverri é um jogador de muita técnica e cheio de energia, que se movimenta com dinamismo pelo meio, entre linhas, gerando perigo em sua posição", declarou o diretor esportivo do Leverkusen, Simon Rolfes, citado em comunicado.

"Os torcedores vão ao estádio para ver jogadores como Claudio (...) Sua criatividade dará novas e atrativas características ao nosso jogo", destacou o dirigente.