Ministro da Segurança de Buenos Aires acusa Conmebol de atrasar suspensão de jogo

O ministro apontou que "existem protocolos da Conmebol muito claros" para a organização de jogos internacionais "e nenhum desse protocolos foi cumprido".

Javier Alonso esclareceu que a polícia é a encarregada da segurança fora do estádio, enquanto a ordem em seu interior é de responsabilidade de agências de segurança particular.

"Ao contrário de outros jogos, não havia um cordão de agentes de segurança privada limitando a ação dos visitantes", explicou.

"Nunca iríamos agir com gases e balas de borracha em uma arquibancada onde havia famílias, mulheres e crianças. Separar os violentos das pessoas comuns foi imprescindível para evitar uma tragédia ainda maior", disse.

"Se o jogo tivesse sido suspenso a tempo, estaríamos em condições de evacuar o estádio sem que nada disso tivesse acontecido. O que aconteceu foi consequência da falta de decisão e da falha da segurança particular", acrescentou.

A Conmebol afirmou nesta quinta-feira que atuará "com a maior firmeza" contra os responsáveis pelos incidentes que levaram ao cancelamento da partida e pediu aos clubes mandantes que garantam a segurança dos jogos.