Mudança do príncipe William lança dúvidas sobre o futuro de Buckingham

Os príncipes e seus filhos já viviam na propriedade real de Windsor, em uma residência menor.

Se o futuro rei e sua família se instalarem definitivamente em Windsor, o Palácio de Buckingham, no centro de Londres, deixará de ser a residência oficial do monarca britânico, como tem sido desde 1837.

Para Richard Fitzwilliams, comentarista e especialista em assuntos da realeza britânica, "seria uma catástrofe se Buckingham fosse deixado de lado". "É um edifício emblemático, comparável à Casa Branca e conhecido em todo o mundo", afirmou.

Localizado no coração da capital, o palácio, com seus 755 quartos, é uma atração muito popular entre os turistas. Cerca de 500.000 pessoas o visitam todos os anos durante os meses de verão.

- Câncer do rei -

Do ponto de vista institucional, é o coração da monarquia britânica, com suas numerosas cerimônias oficiais, as festas de verão no jardim e sua famosa varanda, de onde a família real cumprimenta o público em celebrações como o aniversário do rei.