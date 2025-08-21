Pedidos de asilo no Reino Unido atingiram recorde no último ano

Destas, 32.059 estavam alojadas em hotéis no final de junho, um aumento de 8% em um ano.

No entanto, esse número ainda é inferior ao recorde registrado em setembro de 2023, quando mais de 56.000 pessoas estavam alojadas nessas instalações.

Os dados surgem em um momento em que o governo de Keir Starmer, no poder desde julho de 2024, enfrenta reações negativas das autoridades locais sobre o uso de hotéis como albergues.

Na terça-feira, um tribunal ordenou que um hotel em Epping, ao norte de Londres, deixasse de receber solicitantes de asilo, após vários protestos anti-imigração desde julho.

Na quinta-feira, a líder da oposição conservadora, Kemi Badenoch, indicou que seu partido apoiaria os municípios que buscam o fechamento de um hotel por meio da justiça.

O primeiro-ministro trabalhista, Keir Starmer, prometeu combater a imigração irregular e acabar com o uso de alojamentos caros até 2029.