Plano de colonização israelense na Cisjordânia é 'inaceitável', condenam 21 países

O plano de colonização na Cisjordânia ocupada, aprovado por Israel na quarta-feira (20), é "inaceitável" e constitui "uma violação do direito internacional", declararam 21 países, incluindo Reino Unido, França, Espanha, Itália e Canadá, em um comunicado conjunto nesta quinta-feira (21).

"Condenamos esta decisão e exigimos sua imediata revogação nos termos mais fortes possíveis", acrescentou o texto assinado pelos chanceleres dos 21 países, referindo-se ao projeto de construção de 3.400 moradias na Cisjordânia ocupada, o que coloca em risco a continuidade territorial de um possível Estado palestino.

psr/an/aa