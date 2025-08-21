SpaceX vai levar drone militar dos EUA em oitava missão

Um foguete Falcon 9 da empresa SpaceX irá ao espaço na noite de quinta-feira (21) levando como carga útil o drone militar X-37B em sua oitava missão.

De acordo com a empresa, propriedade do bilionário Elon Musk, o lançamento do foguete está previsto para as 23h50 locais (01h50 da sexta-feira no horário de Brasília) desde Cabo Canaveral, na Flórida. Uma janela adicional de lançamento estará disponível no mesmo horário na sexta-feira.

A Força Espacial dos Estados Unidos afirmou que a missão do drone inclui "uma ampla gama de testes e objetivos de experimentação".