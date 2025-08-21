Sudaneses lutam para reconstruir capital devastada pela guerra

Nas ruas de Cartum, a capital do Sudão, trabalhadores retiram os escombros das casas destruídas pelas balas, levantam árvores caídas e reparam a rede elétrica, no primeiro esforço de reconstrução desde que começou a guerra há mais de dois anos.

Os combates entre o Exército sudanês e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR), que eclodiram em abril de 2023, deixaram a cidade em ruínas e desolada.

Mas a campanha de reconstrução, liderada por organismos governamentais e grupos de jovens voluntários, começou com o objetivo de reparar hospitais, escolas e redes de serviços públicos.