Taiwan planeja aumentar orçamento de defesa a mais de 3% do PIB

O governo taiwanês planeja aumentar o orçamento de defesa em 2026 para mais de 3% do PIB, informou o primeiro-ministro Cho Jung-tai, em meio à pressão dos Estados Unidos para que a ilha amplie os investimentos em sua proteção.

Taiwan aumentou na última década o investimento em equipamentos militares e armas diante da crescente ameaça da China sobre o território de governo democrático, que Pequim reivindica como parte de seu território.

"O aumento é outra demonstração concreta ao mundo e ao povo de Taiwan da nossa determinação e capacidade de proteger a segurança e soberania nacionais, a estabilidade e segurança da região do Indo-Pacífico, e nossa responsabilidade compartilhada com o mundo", declarou em uma entrevista coletiva o primeiro-ministro Cho Jung-tai.