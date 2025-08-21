Texas e Califórnia mudam seus mapas eleitorais antes das eleições de 2026

O Texas lançou a ofensiva. O Senado estadual, de maioria republicana, deve aprovar nesta quinta o novo plano de circunscrições eleitorais, um dia depois de ter recebido sinal verde na Câmara baixa local. Não há dúvidas de que depois será promulgado pelo governador republicano Greg Abbott.

Com a técnica conhecida como "gerrymandering", que consiste na manipulação de distritos eleitorais, o Texas obteve um novo e desigual desenho que deve permitir à direita americana obter até cinco assentos adicionais no Congresso.

Na Califórnia, o estado mais populoso do país, logo à frente do Texas, os democratas responderam com a mesma estratégia.

O governador Gavin Newsom, que afirma ser o principal opositor de Trump no campo democrata, propôs um mapa californiano que daria à esquerda americana até cinco assentos a mais para minar a iniciativa texana.

A Assembleia do Estado da Califórnia planeja votar nesta quinta três projetos de lei diferentes para permitir a redefinição das circunscrições eleitorais no lugar de uma comissão independente que normalmente realiza o processo.

O ex-presidente democrata Barack Obama elogiou a decisão da Califórnia como uma resposta "inteligente e equilibrada" às ações de Trump.