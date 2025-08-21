Tribunal Eleitoral confirma Paz e Quiroga no 2º turno das eleições na Bolívia

Nenhum deles conseguiu mais de 50% dos votos válidos ou 40% com dez pontos percentuais de vantagem sobre o rival mais próximo, o que forçou a realização do segundo turno.

Será o primeiro segundo turno disputado na Bolívia desde que esse mecanismo foi incorporado em 2009. Até agora, o esquerdista Movimento ao Socialismo (MAS) havia vencido todas as eleições presidenciais no primeiro turno.

O milionário Samuel Doria Medina, favorito em quase todas as pesquisas prévias, terminou em terceiro lugar com 19,6%.

Os bolivianos foram às urnas em 17 de agosto em meio a uma grave crise econômica. A inflação interanual chegou a quase 25% em julho.

A esquerda, castigada nas urnas, deixará o governo após 20 anos. Ela ascendeu com Evo Morales (2006-2019) e continuou com Luis Arce (2020-2025), que depois se tornou seu maior adversário.

Paz e Quiroga prometem mudanças no atual modelo de viés estatista implementado pelo MAS. Entre as propostas estão cortes drásticos em subsídios, redução de impostos e dinamização da livre importação de produtos.