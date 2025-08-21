Trump diz que patrulhará a capital dos EUA com tropas nesta quinta-feira

O presidente dos EUA, Donald Trump, patrulhará as ruas de Washington com a polícia e as tropas da Guarda Nacional que enviou para a capital americana, disse ele em entrevista nesta quinta-feira (21).
"Vou sair hoje à noite, acredito, com a polícia e, claro, o exército... Vamos fazer um trabalho", disse Trump a um apresentador do canal de notícias de direita Newsmax.
O presidente republicano enviou centenas de membros da Guarda Nacional na semana passada para o que ele descreve como uma ofensiva ao crime na capital, governada pelos democratas.
