Ucraniano suspeito de coordenar sabotagem do gasoduto Nord Stream é preso na Itália

Ele é "provavelmente um dos coordenadores da operação de sabotagem", acrescenta.

Em 26 de setembro de 2022, quatro vazamentos foram detectados nos gasodutos Nord Stream 1 e 2, na ilha dinamarquesa de Bornholm, que conectam a Rússia à Alemanha e que estão no centro de tensões geopolíticas desde o início da guerra na Ucrânia.

Nenhum deles estava operacional quando os vazamentos ocorreram. Moscou já havia interrompido o fornecimento de gás pelo Nord Stream 1 devido à disputa entre Rússia e os países europeus que apoiam a Ucrânia. O Nord Stream 2 nunca foi lançado.

Segundo a Procuradoria alemã, "para o transporte, ele e seus cúmplices utilizaram um veleiro que havia zarpado de Rostock", um porto alemão no mar Báltico.

"O veleiro foi alugado a uma empresa alemã com documentos de identidade falsos por meio de intermediários", continua o comunicado.

"Os explosivos detonaram em 26 de setembro de 2022. As explosões causaram graves danos aos dois gasodutos", lembra a Procuradoria.