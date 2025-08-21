UE registra recorde de mais de um milhão de hectares queimados em incêndios em 2025

Os incêndios já devastaram mais de um milhão de hectares (10 mil km²) na União Europeia em 2025, uma superfície recorde desde que começaram as estatísticas em 2006, segundo uma análise realizada pela AFP com base em dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS).

Superando o recorde estabelecido em 2017, este número alcançou exatamente 1.015.713 hectares ao meio-dia desta quinta-feira (21), uma superfície equivalente a um terço de toda a Bélgica, em um momento em que Espanha e Portugal seguem enfrentando graves incêndios.

Cerca de 988.524 hectares de floresta foram queimados em 2017, mais da metade deles em Portugal, em incêndios que causaram a morte de 119 pessoas.