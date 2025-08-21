Violência na Argentina assola novamente o futebol na América do Sul

O futebol sul-americano está lambendo as feridas nesta quinta-feira (21), após um novo caso de violência nas arquibancadas: os graves enfrentamentos entre torcedores argentinos e chilenos em Buenos Aires, que terminaram com mais de 100 pessoas detidas e 19 feridos, dois deles em estado grave.

Os confrontos no Estádio Libertadores de América, palco do jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana entre Independiente e Universidad de Chile, transcenderam o mundo da bola.

O ministro do Interior do Chile, Álvaro Elizalde, viajará a Buenos Aires por ordem do presidente do país, Gabriel Boric, para prestar auxílio aos feridos, alguns dos quais esfaqueados, segundo testemunhas, e acompanhar a situação dos detidos.