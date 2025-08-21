'Vitória total', diz Trump após ter multa de US$ 464 milhões anulada

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou uma "vitória total" nesta quinta-feira (21), depois que um tribunal de apelações do estado de Nova York anulou uma multa de US$ 464 milhões (R$ 2,5 bilhões) imposta a ele por fraude financeira em um processo civil.

"Foi uma caça às bruxas política", disse Trump em uma longa mensagem em sua rede social Truth Social, na qual afirmou: "Tudo o que fiz foi absolutamente CORRETO, e até PERFEITO".

aue/bjt/ksb/ad/mel/aa