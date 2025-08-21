Wall Street fecha em queda, puxada por tecnológicas

O discurso do presidente do Fed está previsto para esta sexta-feira às 14h GMT (11h de Brasília) na conferência de Jackson Hole, Wyoming.

Os investidores vão acompanhar com atenção as pistas sobre a estratégia monetária preferida pela instituição americana.

A proporção de operadores que favorecem uma redução dos juros na próxima reunião do Fed, em setembro, diminuiu levemente desde a quarta-feira, segundo a ferramenta de monitoramento FedWatch, do CME, mas se mantém majoritária.

O rendimento dos títulos do Tesouro a dez anos subiu para 4,33% por volta das 20h10 (17h10 de Brasília), em comparação com 4,30% no fechamento de quarta-feira.

No setor empresarial, os investidores seguem observando uma relativa fragilidade nas ações de empresas de grande valor de mercado, especialmente no setor tecnológico, segundo a O'Hare.

A Apple fechou em queda de 0,49%, a 224,90 dólares; a Nvidia perdeu 0,24%, a 174,98 dólares; e a Meta (Facebook, Instagram) recuou 1,15%, a 739,10 dólares.