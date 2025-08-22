Acidente com ônibus de turismo deixa cinco mortos em Nova York

Cinco pessoas morreram em um acidente com um ônibus que transportava 50 turistas, a maioria indianos, chineses e filipinos, que retornavam das Cataratas do Niágara, no norte do estado de Nova York, informaram fontes policiais nesta sexta-feira (22).

"Acredita-se que o motorista tenha se distraído, perdido o controle, corrigido em excesso e acabado ali", tombado, disse Andre J. Ray, comandante da polícia estadual de Nova York, ao divulgar o número de mortos. "Nenhum dos feridos está em estado crítico", afirmou, acrescentando que vários deles já haviam recebido alta.

O ônibus transportava 52 pessoas, incluindo crianças e o motorista, que passa bem, informou o porta-voz da polícia do estado, James O'Callaghan. Muitos passageiros, que estavam sem o cinto de segurança, foram arremessados do veículo, e outros ficaram presos debaixo do ônibus, acrescentou.