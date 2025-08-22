Acidente com ônibus deixa vários mortos no estado de Nova York

Um ônibus que transportava cerca de cinquenta turistas, entre eles várias crianças, que haviam visitado as cataratas do Niágara, tombou nesta sexta-feira (22) em uma rodovia no norte do estado de Nova York, causando várias mortes e numerosos feridos, informaram as autoridades locais.

"Há vários feridos graves e, segundo acaba de anunciar a polícia do estado de Nova York, várias mortes", declarou Mark Poloncarz, membro do Executivo do condado de Erie.

Os passageiros, principalmente de nacionalidade indiana, chinesa e filipina, haviam visitado as famosas cataratas na fronteira com o Canadá e acredita-se que se dirigiam à cidade de Nova York, segundo o porta-voz da polícia estadual, James O'Callaghan.